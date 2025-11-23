Die Besiedelung AmerikasJetzt kostenlos streamen
Enthüllt: Geheimnisse der Meere
Folge 8: Die Besiedelung Amerikas
44 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 12
Zum Ende der letzten Eiszeit hin, wanderten die ersten Menschen auf den amerikanischen Kontinent. Die Analyse eines 13.000 Jahre alten Skeletts aus dem mexikanischen Dschungel verrät viel über unsere Vorfahren und deren Lebensbedingungen.
Genre:Dokumentation, Wissenschaft, Natur, Geschichte
Produktion:AU, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH