Enthüllt: Geheimnisse der Meere

Die Besiedelung Amerikas

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 8vom 23.11.2025
44 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 12

Zum Ende der letzten Eiszeit hin, wanderten die ersten Menschen auf den amerikanischen Kontinent. Die Analyse eines 13.000 Jahre alten Skeletts aus dem mexikanischen Dschungel verrät viel über unsere Vorfahren und deren Lebensbedingungen.

