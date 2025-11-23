Kampf um den Millionen-SchatzJetzt kostenlos streamen
Enthüllt: Geheimnisse der Meere
Folge 7: Kampf um den Millionen-Schatz
44 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 12
Eine US-amerikanische Bergungsfirma namens "Odyssey Marine Exploration" hebt den bislang größten Schatz aus, der jemals in einem Schiffswrack gefunden wurde. Die Firma tauft es auf den Namen "Black Swan", doch schon bald endet der Fund vor Gericht, da Spanien den Findern Plünderung spanischen Kulturbesitzes vorwirft.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Enthüllt: Geheimnisse der Meere
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Wissenschaft, Natur, Geschichte
Produktion:AU, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH