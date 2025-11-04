Enthüllt: Geheimnisse der Meere
Folge 2: Aufstieg der Mafia
45 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12
Verborgene Wracks in den Ozeanen, Seen und Flüssen der USA enthüllen Geheimnisse über den Aufstieg der amerikanischen Mafia in den 1920er-Jahren.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Enthüllt: Geheimnisse der Meere
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Wissenschaft, Natur, Geschichte
Produktion:AU, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH