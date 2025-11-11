Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Enthüllt: Geheimnisse der Meere

Die Geheimnisse der Dinosaurier

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 3vom 11.11.2025
Die Geheimnisse der Dinosaurier

Die Geheimnisse der DinosaurierJetzt kostenlos streamen

Enthüllt: Geheimnisse der Meere

Folge 3: Die Geheimnisse der Dinosaurier

45 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 12

Vieles, was wir über Dinosaurier zu wissen glauben, ist entweder veraltet oder basiert auf Vermutungen. Nun stellt eine neue Generation von Paläontologen, ausgestattet mit modernster Technik, die "Dino-Klischees" infrage - und enthüllt die wahre Welt des Jurazeitalters in Nordamerika.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Enthüllt: Geheimnisse der Meere
Kabel Eins Doku
Enthüllt: Geheimnisse der Meere

Enthüllt: Geheimnisse der Meere

Alle 3 Staffeln und Folgen