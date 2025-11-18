Die 20-Millionen-Dollar-BombeJetzt kostenlos streamen
Enthüllt: Geheimnisse der Meere
Folge 6: Die 20-Millionen-Dollar-Bombe
45 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12
Das absichtliche Versenken des Stückgutschiffs Lucona kostet die Hälfte der Besatzung das Leben. Währenddessen flieht der Angeklagte, um einer Verurteilung zu entgehen. Nur das Auffinden des Schiffes kann seine Schuld beweisen.
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Enthüllt: Geheimnisse der Meere
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Wissenschaft, Natur, Geschichte
Produktion:AU, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH