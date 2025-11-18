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Enthüllt: Geheimnisse der Meere

Die 20-Millionen-Dollar-Bombe

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 6vom 18.11.2025
Die 20-Millionen-Dollar-Bombe

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Enthüllt: Geheimnisse der Meere

Folge 6: Die 20-Millionen-Dollar-Bombe

45 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12

Das absichtliche Versenken des Stückgutschiffs Lucona kostet die Hälfte der Besatzung das Leben. Währenddessen flieht der Angeklagte, um einer Verurteilung zu entgehen. Nur das Auffinden des Schiffes kann seine Schuld beweisen.

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