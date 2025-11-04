Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Erkennst DU den Song? LIVE

Mit Finch, Michael Patrick Kelly, Edin Hasanović und Esther Graf

ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 04.11.2025
Mit Finch, Michael Patrick Kelly, Edin Hasanović und Esther Graf

Mit Finch, Michael Patrick Kelly, Edin Hasanović und Esther GrafJetzt kostenlos streamen

Erkennst DU den Song? LIVE

Folge 1: Mit Finch, Michael Patrick Kelly, Edin Hasanović und Esther Graf

110 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12

Erkennst DU den Song? LIVE mit Finch, Michael Patrick Kelly, Edin Hasanović und Esther Graf. Wer hat das beste Musikgedächtnis? Wer muss beim gefürchteten Strafkaraoke ran? Und wer holt sich am Ende die goldene XXL-Ananas?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Erkennst DU den Song? LIVE
ProSieben
Erkennst DU den Song? LIVE

Erkennst DU den Song? LIVE

Alle 1 Staffeln und Folgen