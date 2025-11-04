Mit Finch, Michael Patrick Kelly, Edin Hasanović und Esther GrafJetzt kostenlos streamen
Erkennst DU den Song? LIVE
Folge 1: Mit Finch, Michael Patrick Kelly, Edin Hasanović und Esther Graf
110 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12
Erkennst DU den Song? LIVE mit Finch, Michael Patrick Kelly, Edin Hasanović und Esther Graf. Wer hat das beste Musikgedächtnis? Wer muss beim gefürchteten Strafkaraoke ran? Und wer holt sich am Ende die goldene XXL-Ananas?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Erkennst DU den Song? LIVE
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Spielshow, Musik
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben