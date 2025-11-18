Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Erkennst DU den Song? LIVE

Mit Joko, Klaas, Nico Santos und Lina Larissa Strahl

ProSiebenStaffel 1Folge 3vom 18.11.2025
Mit Joko, Klaas, Nico Santos und Lina Larissa Strahl

Mit Joko, Klaas, Nico Santos und Lina Larissa StrahlJetzt kostenlos streamen

Erkennst DU den Song? LIVE

Folge 3: Mit Joko, Klaas, Nico Santos und Lina Larissa Strahl

105 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12

Erkennst DU den Song? LIVE mit Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf, Nico Santos und Lina Larissa Strahl. Wer erkennt die Songs zuerst? Wer muss beim Strafkaraoke ran? Und wer holt sich die goldene XXL-Ananas?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Erkennst DU den Song? LIVE
ProSieben
Erkennst DU den Song? LIVE

Erkennst DU den Song? LIVE

Alle 1 Staffeln und Folgen