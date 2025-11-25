Mit Felix Lobrecht, Selfiesandra, Nilam Farooq und DJ ÖtziJetzt kostenlos streamen
Erkennst DU den Song? LIVE
Folge 4: Mit Felix Lobrecht, Selfiesandra, Nilam Farooq und DJ Ötzi
111 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12
Erkennst DU den Song? LIVE mit Felix Lobrecht, Selfiesandra, Nilam Farooq und DJ Ötzi. Wer hat das beste Musikgedächtnis? Kann Felix Lobrecht die aktuellen Charts schneller erraten als Selfiesandra? Und wer holt sich am Ende die goldene XXL-Ananas?
Genre:Musik, Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben