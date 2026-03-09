Das große Backen - Milliardengeschäft mit Brot und GebäckJetzt kostenlos streamen
ESSEN. TRINKEN. MACHEN
Folge vom 09.03.2026: Das große Backen - Milliardengeschäft mit Brot und Gebäck
47 Min.Folge vom 09.03.2026
Jana Beller gewann 2011 die TV-Show „Germany’s Next Topmodel“. Heute ist sie Geschäftsfrau und führt in Bochum zwei Filialen einer der modernsten Backshop-Ketten Europas. Modelmaße und Gebäck - passt das denn zusammen? Und wie! Die Jungunternehmerin gibt Einblicke ins Geschäft mit den süßen und salzigen Snacks. Schockgefrostet werden die Brote und Süßspeisen aus einer zentralen Produktion in die einzelnen Shops geliefert und an hungrige Laufkundschaft verkauft.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Dokumentation
Altersfreigabe:
0