Deutschland im Glutrausch - Grillen extremJetzt kostenlos streamen
ESSEN. TRINKEN. MACHEN
Folge vom 13.05.2026: Deutschland im Glutrausch - Grillen extrem
49 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 6
Die Reportage zeigt Männer, die sich mit Leidenschaft dem Grillen widmen - denn zu 90 Prozent ist es das männliche Geschlecht, das dem Glutrausch verfällt. Doch es geht nicht nur um die Wurst, sondern auch um Spezialitäten, wie das GDynamit-SteakG, das mit echtem Schießpulver GgewürztG wird. Wir zeigen Meister ihres Faches, berichten von den neuesten Trends und Fleischalternativen und klären auf, was günstige Grills von der Tankstelle oder aus dem Baumarkt taugen.
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Genre:Kochen, Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: welt