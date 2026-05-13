Maestro del Gelato - Die Geheimnisse der EismacherJetzt kostenlos streamen
ESSEN. TRINKEN. MACHEN
Folge vom 13.05.2026: Maestro del Gelato - Die Geheimnisse der Eismacher
49 Min.Folge vom 13.05.2026
Speiseeis oder Eiscreme, Softeis oder Frozen Yogurt? Was steckt drin in der kühlen Köstlichkeit und welche Sorten schmecken uns am besten? Gerade in den Sommermonaten floriert das Geschäft. Acht Liter Eis schleckt jeder Deutsche im Schnitt pro Jahr. Die Reportage wirft einen Blick hinter die Kulissen der Eismanufakturen Deutschlands und Berlins und zeigt, wie der enorme Bedarf am erfrischenden Sommerhit bundesweit gestillt wird.
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Genre:Kochen, Dokumentation
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1: welt