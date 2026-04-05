Das große Brauen - Deutschland und seine BiereJetzt kostenlos streamen
ESSEN. TRINKEN. MACHEN
Folge vom 05.04.2026: Das große Brauen - Deutschland und seine Biere
49 Min.Folge vom 05.04.2026Ab 6
Pils, Weizen, Kölsch oder Alt: Die Vielfalt der in Deutschland gebrauten Biere ist enorm. „Craftbiere“ aus sogenannten Mikrobrauereien durchdringen inzwischen den Markt der Massenproduktion. Dennoch haben alle Variationen des „Kühlen Blonden“ die vier Grundessenzen Malz, Hopfen, Hefe und Wasser immer noch gemein. Von der Ernte bis ins Glas: Die Reportage gibt einen spannenden Einblick hinter die Kulissen von Produktion und Veredelung des beliebten Gerstensafts.
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Genre:Kochen, Dokumentation
Altersfreigabe:
6