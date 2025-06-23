Euro Truckers - Immer auf Achse
Folge vom 23.06.2025: Episode 7
44 Min.Folge vom 23.06.2025Ab 12
Sebastian Hoefs macht sich mit holländischer Blumenerde auf den Weg nach Südfrankreich. Das Ziel ist eine Plantage, auf der Marihuana zur Herstellung von CBD-Öl angebaut wird. Alexandra Will beliefert einen Kunden in Norwegen mit Zaunpaneelen für die Landwirtschaft. Beim Abladen, das sich komplizierter gestaltet als gedacht, packt die Trucker-Lady tatkräftig mit an. Und Fabio Voccia tritt die Heimreise an. Nach einem erfolgreichen Rennen auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet werden die Fahrzeuge und das Equipment wieder sicher im Lkw verstaut.
