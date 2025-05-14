Evil - Gesichter des Bösen
Folge vom 14.05.2025: Meine wahnsinnige Schwester
44 Min.Folge vom 14.05.2025Ab 16
Als Elizabeth Flores ein Kind war, schützte ihre ältere Schwester Louise sie liebevoll vor dem schrecklichen Familiengeheimnis. Doch als Louise einen Mann namens David Turpin kennenlernt, verändert sie sich abrupt. Gemeinsam mit David setzt sie vergifteten Kreislauf des Bösen fort, anstatt ihn zu stoppen. Elizabeth muss sich fragen: Wann wurde aus ihrer einstigen Beschützerin ein eiskaltes Monster?
Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.