Evil Twins - Killer-Zwillinge

Robert und Stephen Spahalski

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 1vom 15.06.2024
Folge 1: Robert und Stephen Spahalski

46 Min.Folge vom 15.06.2024Ab 12

Die Spahalski-Zwillinge aus dem Bundesstaat New York terrorisieren bereits seit dem Jugendalter ihr Umfeld. Während einer der beiden schon als Teenager wegen Mordes verurteilt wird, zieht der andere weiterhin als Serienmörder durchs Land.

