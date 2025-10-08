Evil Twins - Killer-Zwillinge
Folge 6: Tim und Todd Nicholson
46 Min.Folge vom 08.10.2025Ab 12
Die Nicholson Brüder wachsen im glamourösen Hollywood auf und führen von Geburt an ein sehr privilegiertes Leben. Ihnen stehen alle Möglichkeiten offen, da Geld im Überfluss vorhanden ist, doch eines Tages nimmt alles ein jähes Ende, als ein Zwilling den anderen ermordet ...
