Evil Twins - Killer-Zwillinge
Folge 2: Greg und Jeff Henry
46 Min.Folge vom 17.09.2025Ab 12
Die eineiigen Zwillinge Greg und Jeff Henry führen ein nahezu identisches Leben und sind unzertrennlich. Doch eines Nachts erschießt ein Zwilling seinen Bruder während eines betrunkenen Wutanfalls. War das enge Verhältnis der beiden doch zu innig und führte zum Ausraster?
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen