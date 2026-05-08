Staffel 6Folge 6vom 08.05.2026
Harriettes HerzschmerzJetzt kostenlos streamen
Ex on the Beach
Folge 6: Harriettes Herzschmerz
45 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12
Das Tablet des Terrors erhöht die Qualen für Becca, und für Harriette gibt es noch mehr Herzschmerz. Für ZaraLena geht der Kummer weiter, doch der neueste Expartner wird für die größte Aufregung sorgen.
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Ex on the Beach
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:GB, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-7, Season 9, Season 11: MTV & © Season 6: MTV Germany