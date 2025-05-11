Expedition Files - Der Wahrheit auf der Spur
Folge vom 11.05.2025: Anonyme Monster
44 Min.Folge vom 11.05.2025Ab 12
Wieder entdeckte Aufzeichnungen aus einer viktorianischen Nervenklinik geben neue Aufschlüsse über die Identität von Jack the Ripper. Wer war der berüchtigte Serienmörder? Außerdem: Potenzielle Yeti-DNA soll Hinweise zum mysteriösen Monster liefern.
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Genre:Dokumentation, Abenteuer, Geschichte, Mystery
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.