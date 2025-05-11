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Expedition Files - Der Wahrheit auf der Spur

Anonyme Monster

DMAXFolge vom 11.05.2025
Anonyme Monster

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Expedition Files - Der Wahrheit auf der Spur

Folge vom 11.05.2025: Anonyme Monster

44 Min.Folge vom 11.05.2025Ab 12

Wieder entdeckte Aufzeichnungen aus einer viktorianischen Nervenklinik geben neue Aufschlüsse über die Identität von Jack the Ripper. Wer war der berüchtigte Serienmörder? Außerdem: Potenzielle Yeti-DNA soll Hinweise zum mysteriösen Monster liefern.

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