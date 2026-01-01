Expedition Files - Der Wahrheit auf der Spur
Ab 16
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Expedition Files - Der Wahrheit auf der Spur
Rätsel und Mysterien sind sein Spezialgebiet. Der Abenteurer Josh Gates reist um die Welt und deckt bei seinen Erkundungstouren ungelöste Geheimnisse auf. Von seltsamen Artefakten wie dem Voynich-Manuskript über bizarre Phänomene, die mit UFOs in Zusammenhang gebracht werden, bis hin zu Geistererscheinungen, Verschwörungstheorien oder Yeti-DNA: Der Geschichtsdetektiv Gates spürt unglaublichen Berichten nach und bringt anhand von neuen Beweisen sowie überraschenden Antworten Licht ins Dunkel höchst umstrittener Fälle.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.
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