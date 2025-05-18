Expedition Files - Der Wahrheit auf der Spur
Folge vom 18.05.2025: Mythen der Herkunft
45 Min.Folge vom 18.05.2025Ab 6
1587 gründen englische Siedler:innen eine Kolonie in der „Neuen Welt“. Die Männer und Frauen um den Entdecker John White gehen bei Roanoke Island, vor der Küste des heutigen North Carolina, an Land. Aber schon wenige Jahre später sind die 115 Menschen spurlos verschwunden! Seither ist unklar, was mit den Neuankömmlingen passierte. Nun könnten neue Indizien das Rätsel lösen. Denn archäologische Funde vom Volk der Croatoan deuten darauf hin, dass sich die verschollene Kolonie weiter südlich, auf Hatteras Island niedergelassen hat. Auch in dieser Folge: Was ist mit den biblischen Städten Sodom und Gomorra passiert? Und welche Botschaft steckt hinter dem mystischen Steinkreis von Stonehenge?
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.