Expedition Südpol mit Ben Fogle
Folge 2: The Nimrod Expedition
44 Min.Folge vom 11.08.2024Ab 12
Zwischen 1907 und 1909 findet Ernest Shackletons "Nimrod"-Expedition statt. Ben und Dwayne folgen dieser Route mit historisch akkuratem Equipment. Auf ihrem Weg liegt der berüchtigte Beardmore-Gletscher.
