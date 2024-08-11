Zum Inhalt springenBarrierefrei
Expedition Südpol mit Ben Fogle

The Nimrod Expedition

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 2vom 11.08.2024
The Nimrod Expedition

Expedition Südpol mit Ben Fogle

Folge 2: The Nimrod Expedition

44 Min.Folge vom 11.08.2024Ab 12

Zwischen 1907 und 1909 findet Ernest Shackletons "Nimrod"-Expedition statt. Ben und Dwayne folgen dieser Route mit historisch akkuratem Equipment. Auf ihrem Weg liegt der berüchtigte Beardmore-Gletscher.

