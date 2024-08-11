The Terra Nova ExpeditionJetzt kostenlos streamen
Expedition Südpol mit Ben Fogle
Folge 3: The Terra Nova Expedition
45 Min. Ab 12
Zwischen 1910 und 1913 leitet Robert Falcon Scott seine zweite Expedition zum Südpol an, dieses Mal unter dem Namen "Terra Nova". Es soll sein letzter Versuch sein. Ben Fogle und Dwayne Fields schleppen ihr Equipment durch einen eisigen Sturm und errichten ein Denkmal für ihre Helden Amundsen, Scott und Shackleton.
Expedition Südpol mit Ben Fogle
Genre:Dokumentation, Abenteuer
Produktion:GB, 2023
12
Copyrights:© Entertainment One UK Limited