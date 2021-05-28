Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur
Folge vom 28.05.2021: Die verfluchte Insel
45 Min.Folge vom 28.05.2021Ab 12
Eine Geisterinsel mitten in Mexiko-Stadt? Josh Gates schickt sein Team los, um mehr über den bizarren Mythos in Erfahrung zu bringen. Demnach soll rund um die schwimmenden Gärten von Xochimilco der Geist eines ertrunkenen Mädchens sein Unwesen treiben! Das Gebiet ist ein Labyrinth aus Kanälen und Inseln, die bereits von den Azteken genutzt worden sind. Während Wissenschaftler Phil Torres vor Ort Wasserproben entnimmt, um Spuren halluzinogener Gase nachzuweisen, will Jessica Chobot in Kontakt mit der Geisterwelt Mexikos treten, um mehr über die paranormalen Puppen von Xochimilco herauszufinden.
Genre:Dokumentation, Abenteuer, Paranormal
