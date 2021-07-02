Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur
Folge vom 02.07.2021: Verflucht am Amazonas
43 Min.Folge vom 02.07.2021Ab 12
Tief im brasilianischen Amazonas erforschen Biologe Phil Torres und Jessica Chobot eine geheimnisvolle verlassene Stadt. Portugiesische Eroberungsfeldzüge, Zwangschristianisierung oder Sklavenarbeit zur Zeit des Kautschuk-Booms: Airao Velho blickt auf eine düstere Vergangenheit zurück. Zahllose Menschen kamen dort ums Leben. Einheimische meiden daher den Ort und glauben, die Ruinen seien verflucht. Von bestialischen Schreien, Geistern sowie aggressiven Dschungelbewohnern ist die Rede. Am Ufer des Rio Negro wollen die beiden herausfinden, was es mit der dunklen Energie des Gebiets wirklich auf sich hat.
Genre:Dokumentation, Abenteuer, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.