Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur
Folge vom 18.06.2021: Stimmen in der Mammut-Höhle
45 Min.Folge vom 18.06.2021Ab 12
Die „Mammoth Cave“ in Kentucky ist das größte bekannte Höhlensystem der Erde. Es erstreckt sich über eine Länge von mehr als 650 Kilometern und wurde bereits vor 4.000 Jahren von den amerikanischen Ureinwohnern als rituelle Grabstätte genutzt. Überlieferungen von rätselhaften Schattenwesen haben jedoch bis heute überdauert! Um mehr über die Höhlengeister herauszufinden, steigt das Team selbst in die Unterwelt hinab. Unterstützung bekommen sie dabei von Forscher Mark Wenner, der die Mammuthöhle wie seine Westentasche kennt und seltsame Phänomene sogar am eigenen Leib zu spüren bekommen hat.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Abenteuer, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.