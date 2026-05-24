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EXTREME JOBS

Die Charité - Hightech-Klinik mit Tradition

WELTFolge vom 24.05.2026
Die Charité - Hightech-Klinik mit Tradition

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EXTREME JOBS

Folge vom 24.05.2026: Die Charité - Hightech-Klinik mit Tradition

47 Min.Folge vom 24.05.2026Ab 6

Die traditionsreiche Berliner „CharitéG ist eine der größten und bedeutendsten Universitätskliniken Europas. Hier arbeiten 15.000 Menschen, darunter Ärzte, Pfleger, Logistiker, Köche und Forscher. Die Reportage wirft einen Blick hinter die Kulissen des Klinikums. Dabei schauen die WELT-Reporter unter anderem den hochkonzentrierten Medizinern in der Notaufnahme über die Schulter und begleiten die Behandlung von Patienten im Krebszentrum der „Charité“.

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