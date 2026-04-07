Folge 20: Einsatz am Limit - Knochenjob Holzfällen
47 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 6
Extrem-Holzarbeiter haben einen der gefährlichsten Jobs der Welt. Wenn gewöhnliche Forstbetriebe nicht mehr weiterkommen, werden die Spezialisten gerufen. Sie beseitigen Sturmschäden im Wald, sägen in atemberaubenden Höhen und holzen morsche Baumriesen ab, ehe sich der gefürchtete Borkenkäfer unkontrolliert ausbreiten kann. Ob mithilfe von Harvester, Seilkran oder ¿fliegender Säge¿ - für alle Einsatzorte sind sie bestens gerüstet.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6