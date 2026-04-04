Eyeshield 21
Folge 136: Eyeshields Niederlage
23 Min.Folge vom 04.04.2026Ab 12
Seijuro gelingt es, die gleiche Geschwindigkeit wie Sena zu erreichen und ihn somit zu schlagen. Die White Knights können daraufhin einen Touchdown erzielen und gehen in Führung. Sena zweifelt an seinen eigenen Fähigkeiten und verliert die Konzentration ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Eyeshield 21
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Peppermint anime GmbH