Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eyeshield 21

Prison Chain wird entfesselt

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 131vom 28.03.2026
Prison Chain wird entfesselt

Prison Chain wird entfesseltJetzt kostenlos streamen

Eyeshield 21

Folge 131: Prison Chain wird entfesselt

23 Min.Folge vom 28.03.2026Ab 12

Daigo von den Ojo White Knights hat im Spiel gegen die Devil Bats seinen ersten Einsatz. Der aggressive Verteidiger wendet seine Technik "Prison Chain" gegen Sena an und katapultiert ihn damit vom Spielfeld. Kazuki kennt Daigo noch aus der Mittelstufe und wird nun von seiner Angst vor ihm übermannt ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Eyeshield 21
ProSieben MAXX
Eyeshield 21

Eyeshield 21

Alle 1 Staffeln und Folgen