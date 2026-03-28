Prison Chain wird entfesseltJetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 131: Prison Chain wird entfesselt
23 Min.Folge vom 28.03.2026Ab 12
Daigo von den Ojo White Knights hat im Spiel gegen die Devil Bats seinen ersten Einsatz. Der aggressive Verteidiger wendet seine Technik "Prison Chain" gegen Sena an und katapultiert ihn damit vom Spielfeld. Kazuki kennt Daigo noch aus der Mittelstufe und wird nun von seiner Angst vor ihm übermannt ...
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Alle Staffeln im Überblick
Eyeshield 21
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH