Die königliche BallisteJetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 133: Die königliche Balliste
23 Min.Folge vom 19.07.2025Ab 12
Die Devil Bats starten einen weiteren Angriff. Da sie noch über 40 Yards von der Ziellinie entfernt sind, entscheiden sie sich für einen Kick. Musashi verwandelt den Ball und holt Punkte für sein Team. Doch nun sind die White Knights an der Reihe ...
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Eyeshield 21
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH