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Eyeshield 21

Die königliche Balliste

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 133vom 19.07.2025
Die königliche Balliste

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Eyeshield 21

Folge 133: Die königliche Balliste

23 Min.Folge vom 19.07.2025Ab 12

Die Devil Bats starten einen weiteren Angriff. Da sie noch über 40 Yards von der Ziellinie entfernt sind, entscheiden sie sich für einen Kick. Musashi verwandelt den Ball und holt Punkte für sein Team. Doch nun sind die White Knights an der Reihe ...

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