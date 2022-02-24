Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 24.02.2022: Ausgebootet
44 Min.Folge vom 24.02.2022Ab 12
Gerade zu Pandemie-Zeiten müssen die Krabbenfischer mehr denn je zusammenhalten. Denn wenn die Gesamtquote von rund 2,5 Millionen Kilogramm nicht erreicht wird, könnte das sogar einen 2-jährigen Fangstopp bedeuten! Derartige Sorgen im Nacken, müssen ...
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4, Season 10-21: Warner Bros. Discovery, Inc.