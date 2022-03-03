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Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Rettet das Rettungsfloß!

DMAXFolge vom 03.03.2022
Rettet das Rettungsfloß!

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Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Folge vom 03.03.2022: Rettet das Rettungsfloß!

44 Min.Folge vom 03.03.2022Ab 12

Ein heftiger Zyklon wütet über dem Beringmeer. Der Wind pfeift unablässig, und eine Monsterwelle nach der anderen bricht herein. 350 Kilometer nordöstlich der Insel Unalaska hat Jake Anderson, Kapitän der „Saga“, mit schwerem Seegang zu kämpfen. Der ...

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