Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 31.03.2022: In den Fußstapfen von Phil Harris
Folge vom 31.03.2022
Der Erfolgsdruck steigt. Weit und breit gibt es keine Spur von den Bairdi-Krabben. Daher stellen sich Josh und Johnathan an Bord der „Time Bandit“ die entscheidende Frage: Was würde Phil Harris in so einer Situation tun? Die Antwort: Nicht aufgeben und mehrere Tiefen ausloten! Auch Kapitän Casey McManus und seine Mannschaft der „Cornelia Marie“ fischen bislang im Trüben. Außer Seesternen, Schnecken und einem Klumpen Schlamm hat die Besatzung seit dem Ende der Königskrabben-Saison kaum etwas an Deck gezogen. Einzig bei Monte Colburn gibt es einen Hoffnungsschimmer. Die „Wizard“ hat bereits 7 Tonnen Bairdis im Tank.
