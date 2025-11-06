Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 06.11.2025: Das Geisterschiff
44 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12
Der Schock sitzt tief. Nachdem die „Titan Explorer“ in Seenot geraten und evakuiert worden ist, eilt das nächstgelegene Schiff der Fangflotte zur Hilfe. Die „Wizard“ erreicht den Unglücksort zuerst. Kapitän Keith Colburn und seinen Leuten gelingt es zum Glück, die gesamte Besatzung aus dem Rettungsfloß zu bergen! Als die Crew in Sicherheit ist, können sich die Männer um das havarierte Geisterschiff kümmern. Derweil ist die Krabbenjagd andernorts in vollem Gange. Auf der „Time Bandit“ vereinen Sig Hansen und Johnathan Hillstrand ihre Kräfte. Sigs Tochter Mandy übernimmt erstmals allein als Kapitänin das Steuer der „Northwestern“.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.