Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 11.12.2025: Zahlen lügen nicht
44 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12
Die „Northwestern“ bekommt die Eiszange der Beringsee zu spüren. In den nördlichen Fanggründen für Bairdi-Krabben haben Sig Hansen und seine Crew mit einem frostigen Phänomen zu kämpfen: gefrierende Gischt. Die tonnenschweren Eispakete, die sich an Deck anhaften, haben bereits ganze Schiffe versenkt! Unterdessen legt Jake Anderson ein beachtliches Tempo beim Einholen der Körbe hin. Durch den Profit erhofft sich der Kapitän einen Eigentümeranteil an der „Titan Explorer“ zu erwerben. Auch an Bord der „Wizard“ geht es heiß her. Keith Colburn sieht sich gezwungen, ein aufmüpfiges Greenhorn zu feuern.
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
