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Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Kein Kumpel fürs Leben

DMAXFolge vom 20.11.2025
Kein Kumpel fürs Leben

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Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Folge vom 20.11.2025: Kein Kumpel fürs Leben

44 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12

Auf der „Confidence“ sorgen soziale Spannungen für Stress. Die miese Laune unter den Crewmitgliedern artet soweit aus, dass gleich mehrere Krabbenfischer mitten in der Saison das Handtuch schmeißen. Als dann auch noch Co-Kapitän James Gamberton gegen den Boss an Bord, Steve „Harley“ Davidson, aufbegehrt, befindet sich das Schiff hart an der Grenze zur Meuterei! Auch bei den anderen Kollegen der Fangflotte gibt es Probleme: Auf der „Northwestern“ zieht sich Decksmann Clark eine tiefe Schnittwunde mit dem Ködermesser zu und an Bord der „Wizard“ klemmt der Gashebel wegen einem Defekt im Maschinenraum.

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