Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 20.11.2025: Kein Kumpel fürs Leben
44 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12
Auf der „Confidence“ sorgen soziale Spannungen für Stress. Die miese Laune unter den Crewmitgliedern artet soweit aus, dass gleich mehrere Krabbenfischer mitten in der Saison das Handtuch schmeißen. Als dann auch noch Co-Kapitän James Gamberton gegen den Boss an Bord, Steve „Harley“ Davidson, aufbegehrt, befindet sich das Schiff hart an der Grenze zur Meuterei! Auch bei den anderen Kollegen der Fangflotte gibt es Probleme: Auf der „Northwestern“ zieht sich Decksmann Clark eine tiefe Schnittwunde mit dem Ködermesser zu und an Bord der „Wizard“ klemmt der Gashebel wegen einem Defekt im Maschinenraum.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4, Season 10-21: Warner Bros. Discovery, Inc.