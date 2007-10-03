Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 03.10.2007: Ein tragischer Start
44 Min.Folge vom 03.10.2007Ab 12
Es ist Oktober, und die Krabbenfischerflotte in Dutch Habour, Alaska, macht sich zum Auslaufen bereit. Fast 80 Schiffe, mit klangvollen Namen wie „North Western“ oder „Time Bandit“, werden dieses Jahr in der Beringsee wieder auf die Jagd nach den kostbaren Delikatessen gehen. Zusammen genommen hoffen die Bootsmannschaften auf einen Fangwert in Höhe von 60 Millionen Dollar. Doch der Saisonstart steht unter keinem guten Stern. Kurz vor dem Auslaufen erreicht die Krabbenfischer eine Sturmwarnung. Einige Männer stechen trotzdem in See und riskieren dabei Kopf und Kragen.
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
