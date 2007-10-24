Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 24.10.2007: Rettung in letzter Sekunde
45 Min.Folge vom 24.10.2007Ab 12
Die Saison läuft auf Hochtouren. Erschöpfte Männer ziehen randvolle Käfige mit Königskrabben an Bord. Doch das viele Geld, das ihnen als Lohn für die harte Arbeit winkt, lässt sie die Strapazen auf hoher See teilweise vergessen. Bei einigen fordert der Knochenjob unter extremen Wetterbedingungen jedoch Tribut. Eine riesige Welle reißt einen übermüdeten Seemann der „Trail Blazer“ um und schwemmt ihn über Bord. Der Krabbenfischer kann zwar aus dem Wasser gerettet werden, schwebt aber in Lebensgefahr, da sein Körper völlig unterkühlt ist.
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.