Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 10.10.2007: Gnadenloser Ozean
44 Min.Folge vom 10.10.2007Ab 12
Gleich nach dem Start der neuen Krabben-Saison empfangen die Bootsbesatzungen ein SOS-Signal: Die „Ocean Challenger“ ist gekentert und vier Seeleute treiben im Wasser. Für Krabbenfischer Kevin Ferrell geht das Unglück glimpflich aus, er wird von einem Helikopter der Küstenwache rechtzeitig gefunden. Für seine Kollegen kommt jede Hilfe zu spät. Zwei können nur noch tot aus dem eisigen Wasser geborgen werden, die Suche nach dem vierten Mann wird ergebnislos aufgegeben. Die harten Burschen der Krabbenflotte sind schockiert, doch die Arbeit muss weiter gehen. Schließlich steht viel Geld auf dem Spiel.
