Folge 6: Gilbert Heddens Theorien
41 Min.Folge vom 14.12.2025Ab 12
Ende der 1930er Jahre erforschte ein Politiker und Abenteurer namens Gilbert Hedden einige der erstaunlichsten Theorien rund um den Goldschatz. Dabei machte er einige der bedeutendsten Entdeckungen in der gesamten Geschichte der Schatzsuche auf Oak Island.
