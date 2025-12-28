Faszination Oak Island
Folge 8: Falle des Schicksals
41 Min.Folge vom 28.12.2025Ab 12
"Faszination Oak Island" erforscht die fesselndsten Theorien, legendären Gestalten und bedeutsamen Ereignisse rund um die intensive Schatzsuche der Lagina-Brüder. Sie und ihr Team widmen ihr Leben der Entschlüsselung der vielen Geheimnisse dieser legendären Insel an der Ostküste von Nova Scotia in Kanada.
Faszination Oak Island
Reality, Geschichte
US, 2024
12
© A&E Television Networks, LLC
