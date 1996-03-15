Faust
Folge 1: Auf Sendung
Folge 1: Auf Sendung vom 15.03.1996
Marios Radiosendung bricht alle Tabus, er wird geliebt wie gehasst und hat großen Erfolg mit seiner täglichen Talk-Show. Marios aggressive Attacken treffen Hundebesitzer, Vegetarier, unglücklich Verliebte wie Bürger, die noch an die Ordnung im Staat glauben. "Herr Saubermann" ist einer von diesen. Er nutzt die visuelle Anonymität des Radios, um sich gegen Marios verbale Hasstiraden zu wehren. Keinen wundert es, dass der Moderator dann auf brutale Weise ermordet wird. Faust tritt in Marios Fußstapfen. Kurz darauf meldet sich "Herr Saubermann", der allerdings ein wertvolles Faustpfand gegen den Hauptkommissar in der Hand hat.
