Faust
Folge 2: Der Goldjunge
Der Pfleger eines exklusiven Behindertenheims wird ermordet. Einziger Zeuge ist der geistig und körperlich behinderte Eike, Sohn einer schwerreichen Reederfamilie. Faust tritt die Nachfolge des Pflegers an und hofft, von Eike etwas zu erfahren. Die Heimleiterin, Dr. Rita Thimm, allerdings schottet Eike von allen verdächtig ab. Faust findet heraus, dass der Tote mit der Pflegerin Anna ein Verhältnis hatte, was ihr Ehemann wusste. Doch Anna gibt ihrem Mann für die Tatzeit ein Alibi. Bei einer Gegenüberstellung mit Zeugen löst sich das Alibi auf. Annas Ehemann war zur fraglichen Zeit in der Nähe, aber er bestreitet den Mord. Als Frau Dr. Thimm gerade noch einem Mordanschlag entgehen kann, wird deutlich, dass der Täter ein teuflisches Spiel treibt.
