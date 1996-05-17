Faust
Folge 3: Kinder der Straße
Folge vom 17.05.1996
Julia, Jürgen, Boris und Brigitte sind als Crash-Kids ungeschlagen in der Stadt. Auf einer ihrer nächtlichen Wettrennen seilt sich die coole Julia gegen den Willen Jürgens ab, um den frisch geklauten Wagen dem windigen Spielhöllenbesitzer Mike zu verkaufen. Jürgen will das verhindern. Der teure Schlitten landet mit hoher Geschwindigkeit im Schaufenster des Ladens. Der Schreck ist groß, als auf der Kühlerhaube Mike liegt. Tot. Julia lässt den verletzten Jürgen zurück. Hauptkommissar Faust ist klar, dass er die Autodiebe finden muss. Sie sind wichtige Zeugen des Unfalls, aber nicht die Mörder von Mike. Denn dieser wurde zuvor erschossen.
