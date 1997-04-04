Zum Inhalt springenBarrierefrei
KultKrimiStaffel 4Folge 1vom 04.04.1997
60 Min.Folge vom 04.04.1997Ab 12

Auf einen Geldtransporter wird ein Überfall verübt, bei dem einer der beiden Wachmänner erschossen wird. Die maskierten Täter fliehen mit der Millionenbeute. Hauptkommissar Faust erhält einen ersten Hinweis durch einen Passanten, der die waghalsige Flucht der Räuber gefilmt hat. Beim Betrachten des Videos wird klar, dass es sich bei dem Fahrer um einen Stuntman handeln muss. Merkwürdigerweise war auch der getötete Wachmann früher in diesem Beruf tätig, den er wegen eines Unfalls aufgeben musste. Faust schleust sich in die Stunt-Firma ein und muss bald Kopf und Kragen riskieren.

