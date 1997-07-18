Zum Inhalt springenBarrierefrei
KultKrimiStaffel 4Folge 5vom 18.07.1997
Folge 5: Spaghetti Bolognese

58 Min.Folge vom 18.07.1997Ab 12

Ein junger Mann aus einer Drückerkolonne wird ermordet in einem Park gefunden. Die Spur führt Hauptkommissar Faust zum Leiter einer Truppe von Zeitschriftenverkäufern - Arbeitslose, Gestrauchelte und Hoffnungslose. Sie werden von ihm mit militärischem Drill zusammengehalten. Für die Mordzeit geben sie sich gegenseitig ein Alibi. Faust heuert in der Kolonne an. Da wird ein weiterer Drücker auf mysteriöse Weise getötet. Doch aus der Gruppe kommt niemand als Täter in Frage. Faust muss dem Mörder eine Falle stellen.

