Faust
Folge 2: Tote weinen nicht
59 Min.Folge vom 25.04.1997Ab 12
Während eines Schulausflugs auf einem Hafendampfer wird der Lehrer Peter Lukas auf perfide Weise ermordet. Mit Einverständnis des Direktors übernimmt Hauptkommissar Faust die Aufgabe des toten Sportlehrers. Von seinen Schülern erfährt Faust, dass der Deutschlehrer Hille auf Peter Lukas eifersüchtig war: Beide Männer hatten eine Affäre mit Kollegin Katja Tanner. Da Hille der Letzte war, der mit dem Opfer gesehen wurde, wird er unter dringendem Mordverdacht festgenommen. Doch dann scheidet der Lehrer als Täter aus. Faust und Ulrike stehen mit ihren Ermittlungen wieder am Anfang.
Faust
Genre:Thriller, Krimi
12
Copyrights:© 1994 ZDF Enterprises