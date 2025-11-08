FBI: Most Wanted
Folge 19: Künstliche Befruchtung
42 Min.Folge vom 08.11.2025Ab 12
Die Journalistin Lauren Baxter recherchiert in einem brisanten Fall: In einer Klinik für künstliche Befruchtung wurden Samenproben ausgetauscht. Bei dem Betrüger soll es sich um einen renommierten Arzt handeln. Doch ihre Nachforschungen werden Lauren schon bald zum Verhängnis. Als Remy und sein Team die Frau tot auffinden, müssen sie schnell die Hintergründe der Tat ermitteln, um den Killer zu stoppen.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
