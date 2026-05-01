FBI: Most Wanted
Folge 7: Karma
42 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 16
Remy und sein Team gehen einer Mordserie in einem Kloster nach. Als sich darüber hinaus noch andere Attentate ereignen, die weitere Menschenleben fordern, gehen die Agenten von ein und demselben Täter aus. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, um weitere Morde zu verhindern. Doch dafür muss das FBI herausfinden, welcher gemeinsame Nenner die Opfer verbindet ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
FBI: Most Wanted
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Thriller
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-6: CBS International Television
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